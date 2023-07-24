İstanbul’da 10 operasyonda 850 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik yaklaşık 40 gün içinde, düzenlenen 10 ayrı operasyonda 849 kilo 880 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu tacirleriyle mücadele eden İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Haziran ile 18 Temmuz tarihleri arasında, zehir tacirlerine yönelik önemli operasyonlar düzenledi.
Başakşehir, Şile, Tuzla, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Şişli’de düzenlenen 10 ayrı operasyonda, 5’i yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı. Dedektör köpeklerin de kullandıldığı aramalarda 849 kilo 880 gram metamfetamin ele geçirildi.
TIR DURDURULDU, DORSEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Ele geçirilen uyuşturucuların 245 kilosu bir TIR’da bulundu. TIR’ın polis ekiplerince takibi ve Büyükçekmece’deki operasyon anları polis kameralarına da yansıdı. Görüntülerde sürücünün yakalandığı ve uyuşturucuların bulunduğu anlar yer alıyor.
Yakalanan 14 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.