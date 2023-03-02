İstanbul’da damadını öldüren kayınpeder hakim karşısına çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de 22 Eylül 2022'de damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren Turhan Ketenci, yargılandığı davanın ilk duruşmasında verdiği ifadede "Ben bıçağı her zaman taşırım. Millet silahla geziyor, ben bıçakla geziyorum çok mu? Damadım orada bana küfür edip, yüzüme tükürdü. Beline davrandı, benim yapacak bir şeyim kalmadı" dedi.

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Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Turhan Ketenci getirilirken Volkan Çubukcu’nun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

“MİLLET SİLAHLA GEZİYOR, BEN BIÇAKLA GEZİYORUM ÇOK MU?”

Turhan Ketenci savunmasında şunları söyledi:

* “Olaydan üç gün önce kızım doğum için hastanedeydi. Kızıma hediye gönderdim, damadıma 2 bin TL para verdim. Bulaşık makinesi istediler, gittim aldım. Benim aldığım makinenin markasını beğenmediler.

* Damadım kızımın telefonunu kırmış. Kızım başka bir numaradan mesaj attı, benim numaram bu diye. Bende ‘Ne oldu kızım, sıkıntın mı var’ dedim. Kızım bana sıkıntısı olmadığını söyledi ama Volkan, ‘Erkeksen dediklerini yaparsın’ diye mesaj attı.

* Babasıyla konuşmaya gittim, Volkan bana küfür edip, yüzüme tükürdü. Ben bıçağı her zaman taşırım. Millet silahla geziyor, ben bıçakla geziyorum çok mu? Taşıdığım ekmek bıçağıydı ama ben meyve bıçağı olarak kullanıyordum.

* Ben normalde kızımı oradan almaya gitmiştim. Gittiğimde Volkan ‘Ben size daha çok çektireceğim’ dedi. Beline davrandı, benim yapacak bir şeyim kalmadı. O beline davranınca bıçağı çektim, onun silah taşıdığını biliyordum. Bıçağı nasıl sapladığımı da bilmiyorum. Yaralandığını hissettim, beni duvara fırlattı. O üstüme gelince bıçak saplandı. Bıçağın kalbine geldiğini bilmiyordum, ben onu bacağından yaraladım.”

“TEHDİTLER KIZIMIN ARKASINDA DURDUĞUMU GÖSTERMEK İÇİNDİ”

Olaydan sonra evine geldiğini, oğlundan kendisini karakola götürmesini istediğini söyleyen Ketenci, şöyle konuştu:

* “Volkan çok saygısızdı. Evlerine gittiğimizde yatar, karşımızda sigara yakardı. Bu bulaşık makinesi olayından sonra kızımla mesajlaştık. O mesajlardaki ‘Onları topluca öldürürüm’ şeklindeki tehditler, kızımın arkasında durduğumu göstermek içindi.

* Ben kızımı yolda bulmadım. Bu evliliğin fazla ömrü olmadığını söylemek istedim mesajlarda. Gidip damadımın babasıyla konuşmak istedim, evden çıkmadan önce de alkol almıştım.

* Olay yerine korsan taksiyle gittim. Volkan’ın o evde olduğunu düşünmüyordum. Volkan kapıda beni engelledi, babasıyla konuşmama müsaade etmedi. Ben psikiyatrik tedavi görüyorum. 2019 yılından beri hap kullanıyorum.

* Benim kızım aklı başında olan bir kız değildir. Şu anda orada durması bile normal değil. Bir gün onlara gittim, Volkan kızıma eşi değil de işçisi gibi davranıyordu. Ben kızımın hayatından da endişe ediyorum.”

“OĞLUMUN GÖRMEDİĞİ BİR ANDA KALBİNE BIÇAĞI SAPLIYOR”

Volkan Çubukçu’nun babası Mustafa Çubukçu mahkemede verdiği ifadede, Turhan Ketenci’nin oğlunun evliliğini başından beri kabullenemediğini söyleyerek, “Çocuğumu öldürmeden bir gece önce yanıma gelip, ‘Oğlunun sakalına, bıyığına alerjim var’ dedi. Bulaşık makinesi hediye aldım ama beğenmediler. Bana, ‘Oğlun sigara içiyor. Nasıl çocuk yetiştirdin?’ dedi. Ben de, ‘Ne yapayım, sen olsan ne yaparsın?’ dedim. Bana, ‘Ben öldürürüm’ dedi. Oğlum bana kayınpederinin kendisini kabullenemediğini söyledi” dedi.

Cinayetin işlendiği gün Turhan Ketenci’nin kızına mesaj atıp, sorun olup olmadığını sorduğunu, gelinin de bir sorun olmadığını söylediğini belirten Çubukçu, “Kızına ‘Sorun varsa söyle, öldürürüm’ demiş. Oğlum mesajı görünce gelinimin telefonundan mesaj atıp, ‘Kimi öldürüyorsun?’ demiş. Turhan Ketenci de ‘Sana bir şey diyen herkesi öldürürüm’ demiş. Oğlum merdivende otururken gelip, bir anda kalbine bıçağı saplıyor. Aralarında konuşma geçmiyor. Oğlumun silahı yok, asla da olmadı. Volkan olay günü hep evdeydi. Çocuğum bağıra bağıra gelip, ‘Babam beni bıçakladı’ dedi. Evde olduğunu bilerek eve geldi. Hafta sonuna kadar bizde olduğunu biliyordu” dedi.

Ketenci’nin kendisine, “Ben senin oğlunu hiç sevmedim” dediğini anlatan Mustafa Çubukçu, “Kendi eşine de, ‘Seni camdan atarım kimse bilmez’ diyormuş. Bu adam oğlumla kızı evlendiği günden itibaren öldürmekten söz ediyor. Oğlum ve gelinim arasında hiçbir sıkıntı yoktu. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum” dedi.

“OĞLUMUN KALBİNİN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER”

Volkan Çubukçu’nun annesi Satiye Çubukçu, cinayetin planlı olduğunu iddia etti. Çubukçu, “Volkan eve bağırarak geldi. Kapıyı açtığımda kanlar içinde, ‘Babam beni vurdu’ dedi. Üç dakikada hastaneye gittik. Kalbinin ikiye bölündüğünü söylediler” dedi.

“BABAM, ‘MERAK ETME ONUN YAŞAMA ŞANSI YOK’ DEDİ”

Volkan Çubukçu’nun eşi Meral Çubukçu da mahkemede verdiği ifadede, eşiyle birbirlerini sevdiklerini söyleyerek, “Babam kayınpederime, ‘Nasıl çocuk yetiştirmişsin. Karşımda sigara içiyor, sakalıyla oynuyor. Arkasında kim varsa öldürürüm’ diyordu. Olay günü Volkan sigarasını alıp dışarı çıktı. Kapıyı açınca bir baktım eşim kanlar içinde yatıyordu, ‘Babam beni bıçakladı’ dedi. Eşimi hastaneye götürünce annemi aradım. Babam arkadan, ‘Merak etme, onun yaşama şansı yok’ dedi. Telefonu kapattıktan 5-10 dakika sonra eşimin ölüm haberini aldım. Şikayetçiyim” dedi.

Volkan Çubukçu’nun ağabeyi Murat Sezer Çubukçu da kardeşinin en son kelimesinin ‘Turhan’ olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti Turhan Ketenci’nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Turhan Ketenci’nin kızının Volkan Çubukçu ile evlenmesine onay vermediği, kaçarak evlendikleri anlatıldı. Evlilik sonrası ailelerin anlaştığı ancak Ketenci ile Çubukçu arasında beyaz eşya nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı anlatılan iddianamede, ikilinin mesajlaşarak tartıştığı kaydedildi. Ketenci’nin 22 Eylül 2022’de Çubukçu’nun bulunduğu yere gittiği, ekmek bıçağıyla kalbine yakın bir yerden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu belirtilen iddianamede, ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

“ÖMÜR BOYU MÜEBBET ALSIN İSTİYORUZ”

Çubukçu’nun ailesi duruşma sonrası adliye önünde açıklama yaptı. Baba Mustafa Çubukçu, “Karşı tarafın ceza almasını talep ediyorum. Adalete güveniyorum. Bizim oğlumuz geri gelmeyecek ama en azından cezasını çeksin istiyoruz. Duruşmada çok yalan beyanlarda bulundu. Sözün bittiği yerdeyiz. Torunum yetim kaldı. Gelinim bizimle kalıyor. Benim oğlum kötü bir çocuk olsaydı gelinim evine giderdi” dedi.

Volkan Çubukçu’nun annesi Satiye Çubukçu ise “Allah’a güvendiğimiz gibi adalete de güveniyoruz. Adaletin yerini bulacağına da inanıyoruz. Çok üzgünüz, hiçbir şey evladımı geri getirmiyor. Ömür boyu müebbet alsın istiyoruz. Oradan çıkma şansı asla olmasın. Sadece biz değil, kızı da bunu istiyor. Bir anne olarak benim yaramı hafifletmez ama birazcık da olsa beni tatmin edecek sonuç budur” şeklinde konuştu.

Maktulün eşi Meral Çubukçu, “Ceza almasını istiyorum, bebeğim 5.5 aylık. Kocam 6 günlükten görmüştü. İçeriden çıkmasın” dedi. (DHA)

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