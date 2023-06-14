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İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yayınlanma: 07:59 - 14 Haziran 2023 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda bazı adreslere “koçbaşı” kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. (AA)

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