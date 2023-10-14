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İstanbul’da fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Silivri'de bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yayınlanma: 14:43 - 14 Ekim 2023 Güncellenme:
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Silivri’de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Selimpaşa Mahallesi’nde bulunan bir fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreden de görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (AA-DHA)

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