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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan çalışmaların ardından, eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı 

İstanbul’da terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen IŞİD terör örgütü mensuplarına yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada, 3 kişinin ev hapsi, 1 kişinin adli kontrol şartıyla serbest, 5 kişinin ise tutuklandığı vurgulandı. (DHA)

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