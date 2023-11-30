İstanbul’da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik 11 ilçede 14 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi. Polis ekipleri, IŞİD ile bağlantılı yabancı uyruklu bazı şüphelilerin varlığını belirleyince çalışma başlattı. Takip edilen şüphelilerin ülkemiz açısından tehlike oluşturduğu belirlendi.

14 ADRESE BASKIN

Yapılan fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon kararı alındı. Özel harekat polisi ve TEM operasyon timlerinin de katıldığı operasyonlarda 11 ilçede 14 adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

‘IŞİD KADISI’ YAKALANDI

Öte yandan IŞİD üyesi olduğu belirlenen Irak uyruklu 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde ‘kadı’ olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emrini verdiği tespit edilen Irak uyruklu A.J.H. ile yine örgüt içinde sözde asker olarak faaliyet gösteren E.S. ve E.V.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.