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İstanbul’da istinat duvarı çöktü, bir bina boşaltıldı

İstanbul Bayrampaşa'da inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla göçük alanının yakınındaki bina boşaltıldı. 

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İstanbul’da istinat duvarı çöktü, bir bina boşaltıldı

Olay saat 19.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi’nde meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından çökme riski bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Başka göçük oluşmaması için inşaat alanına kamyonlarla toprak döküldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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