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İstanbul’da korkutan yangın

İstanbul Güngören'de ikinci el ürün satan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

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İstanbul’da korkutan yangın

Yangın, Sanayi Mahallesi Sadık Sokak’taki ikinci el ürün satan bir iş yerinde çıktı. Dükkanın depo kısmından çıkan alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken dükkanda hasar meydana geldi. (DHA)

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