İstanbul’da korkutan yangın

İstanbul Esenler'de 5 katlı bir binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını ve en üst kattaki daireyi sardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairede, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine daha sonra da komşularına haber verdi.

BİNADA HASAR OLUŞTU

Bu sırada alevler binanın çatısını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye ve çatıya müdahale etti.

Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanamazken binada hasar oluştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hatay'da hastanede çıkan yangın söndürüldü

İlginizi Çekebilir Topkapı Sarayı'ndaki ahşap restoranda çıkan yangın söndürüldü