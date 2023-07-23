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İstanbul’da korkutan yangın

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesi içerisinde bulunan kauçuk ve silikon kaplama yapan iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 

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İstanbul’da korkutan yangın

Ziya Gökalp mahallesinde Esenler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. (DHA)

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Başakşehir istanbul Sanayi yangın
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