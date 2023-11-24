İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 38 gözaltı

İstanbul'da terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının ormanlık alanları ateşe verme ve tren hatlarına sabotaj ile görevlendirildiği belirtildi.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul’da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde yer alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar Soruşturma bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütü Gençlik Yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

ORMAN YAKMA VE DEMİR YOLLARINA SABOTAJ GÖREVİ

Soruşturma kapsamında, 17 şüphelinin, örgüt tarafından ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması ile tren-hızlı tren hatlarına sabotaj düzenlenmesine ilişkin örgüt içerisinde görevlendirildiği belirlendi.

43 ŞÜPHELİDEN 38’İ YAKALANDI

Bazı şüphelilerin söz konusu eylemler için para finans ettiği öğrenilen soruşturmada, ayrıca 26 şüphelinin de bu faaliyetlere katıldığı tespit edildi. Toplamda 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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