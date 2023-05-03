İstanbul’da pompalı dehşeti

İstanbul Başakşehir'de bir kişi, "Kabadayı burada" diyerek, eline aldığı pompalı tüfek ile hakaretler savurarak rastgele sağa sola ateş etti. Bir vatandaş, saldırganın elindeki tüfeği alma çalıştığı sırada silah patladı.

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Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Ispartakule mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, eline aldığı pompalı tüfek ile sokak ortasında “Kabadayı Burada” diyerek bağırmaya başladı.

Tehditler savuran silahlı kişi, havaya ateş açtı. O sırada sokaktan geçen iki kişi silahla kişiye müdahale etti.

MÜDAHALE EDERKEN TÜFEK PATLADI

Müdahale eden vatandaşlardan biri tüfeği almak isterken, tüfek patladı. Arbede iki vatandaşın tüfeği almasıyla son buldu. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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