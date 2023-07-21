İstanbul’da şaşkına çeviren yolculuk
Ümraniye TEM Otoyolunda açık kasa kamyonette bir grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Ümraniye’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde seyir halinde olan 34 UY 5606 plakalı kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması dikkat çekti.
Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kamyonetin kasasında 10-15 kişinin yolculuk yaptığı, bazılarının kamyonetin kasanın demirlerine oturduğu, yolculuk yapanların tehlikeye rağmen ayağa kalkarak yer değiştirdiği görüldü. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)