İstanbul’da silahlı çatışma

İstanbul Bağcılar'da iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobile mermi isabet etti. Polis olay yerinden yaya olarak kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bağcılar’da Recep K. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kimliği öğrenilemeyen şüpheli, motosiklet üzerinde oturan Recep K.’ya silahla ateş etmeye başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Recep K.’nın da silahla karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Recep K.’ya ait olduğu öğrenilen motosiklete ve bir otomobile mermi isabet etti. Çatışmada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Recep K. ve kimliği öğrenilemeyen şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cadde üzerine çok sayıda kovan bulurken, kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşananları anlatan Adil Altın, “Yemek yiyordum evde, iki üç el silah sesi duydum. Cama çıktım baktım kalabalık olmuş aşağıda, aşağı indim motoru devirip kaçmışlar, arabanın orada bekliyordu. Ben yaralı olan görmedim” dedi. (DHA)