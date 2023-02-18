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İstanbul’da silahlı saldırı

İstanbul Eyüpsultan'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 23:24 - 18 Şubat 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da silahlı saldırı

İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan Hasan C. ile Alpay G. vurularak ağır yaralandı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada yolda yürüyen Recep T. ile bebek arabasındaki U.A.G. adlı 1 yaşındaki çocuğa da kurşun isabet etti.

4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahı ele geçiren polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (AA)

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