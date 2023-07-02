İstanbul’da silahlı saldırı
İstanbul Kartal'da otomobille pilavcının önüne gelen şüpheliler, dükkana silahla ateş açtı. Saldırı sırasında dükkanda bulunan S.P. yaralanırken şüphelilerin otomobille dükkanın önüne geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal’da Bankalar Caddesi’nde bulunan pilavcıya, otomobille gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırı sırasında dükkanda bulunan iş yeri sahibinin kardeşi S.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi hastanede devam eden S.P.’nin bacağından yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Silahlı saldırıyı düzenleyenlerin dükkanın önüne geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde plakası olmayan bir otomobilin dükkanın önüne geldiği, saldırı gerçekleştiği sırada vatandaşların kaçtığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)