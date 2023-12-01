İstanbul’da silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de kafeden çıkan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde kafeden çıkan bir kişi, otomobile bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan vatandaşın otomobili çekici ile olay yerinden çekildi. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

“KAPISINI AÇIP SIKMIŞ GİTMİŞ”

Saldırı anını anlatan Hakan Kaya, “Ben dükkanda oturuyordum. Çok göremedim. 1 kişi gelip arabanın kapısını açıp sıkıp gitmiş. Yardıma koştuğumda gördüm, 3 tane kurşun yemişti. 1 tanesi kasık kısmına 2 tanesi bacaklarına gelmişti. Yaralı aktif olarak konuşuyordu. Bilinci yerindeydi, ama acısı büyüktü caddenin en sakin olduğu sırada oldu. Kimse görmemiş kimin ateş ettiğini geçmiş olsun diyorum” dedi. (DHA)

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