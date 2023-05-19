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İstanbul’da tanker alev aldı

Küçükçekmece Demir Sahası'ndaki tankerde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı kurtarma gemilerince söndürüldü.

Yayınlanma: 01:02 - 19 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da tanker alev aldı

“ATA VOYAGER” isimli 118 metre boyundaki tankerin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine KEGM’e bağlı Kurtarma-6, Kurtarma-9 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

KEGM’den yapılan bilgilendirmede, “ATA VOYAGER” isimli gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve yangının söndürüldüğü bildirildi. (AA)

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