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İstanbul’da tekstil atölyesi alev alev yandı

İstanbul Tuzla'da bir tekstil atölyesi alev alev yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ölen veya yaralananın olmadığı yangın çevrede panik yarattı.

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İstanbul’da tekstil atölyesi alev alev yandı

İstanbul Tuzla Şifa Mahallesi’ndeki iki katlı bir tekstil atölyesinde elektrik panosundaki kaçaktan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

KISA SÜREDE YAYILDI

Yangın, tekstil atölyesindeki malzemelerin tutuşması sebebiyle kısa sürede tekstil atölyesinin giriş katına yayıldı. Hızla üst katlara doğru yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşların da cep telefonu görüntülerine yansıyan yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın sonucu, tekstil atölyesi kullanılamaz duruma geldi. (AA)

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