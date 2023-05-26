İstanbul’da terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 3 kişi ise tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP/C’ye yönelik İstanbul ve Hatay’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik; Anadolu, Gazi ve Nurtepe Mahalli alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 10 Şüpheli şahsın yakalanması adına 24.05.2023 günü ilimiz merkezli ve Hatay ilinde operasyonel çalışma yapılmış olup yapılan çalışma sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulmuştur. Gözaltında bulunan 8 şüpheli şahıs Şube Müdürlüğümüzde işlemleri tamamlanması akabinde 26.05.2023 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca; 5 şahıs Adli Kontrol Kararı ile Serbest Bırakılmış, 3 şahıs ise Tutuklanmıştır” denildi. (DHA)