İstanbul’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı
IŞİD ve benzeri terör örgütü yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında terör örgütü yapılanmalarına yönelik takip başlatıldı.
IŞİD ve benzer amaç ve yapılanmaya sahip HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen kişilere yönelik olarak yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.