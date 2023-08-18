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İstanbul’da terör örgütlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı

IŞİD ve benzeri terör örgütü yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında terör örgütü yapılanmalarına yönelik takip başlatıldı.

IŞİD ve benzer amaç ve yapılanmaya sahip HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen kişilere yönelik olarak yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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