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İstanbul’da zincirleme kaza

Avcılar’da D-100 Karayolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 08:18 - 16 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kaza, saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu Şükrübey Mevkii'nde meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden otomobil, otomobillere çarptı.

Kazada otomobillerde hasar oluşurken, yaralanan İsmail Erdem, Karadeniz Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeride düşünce trafik yoğunluğu arttı. Kaza yapan araçlar çekildikten sonra trafik normale döndü.(DHA)

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Beylikdüzü D-100 istanbul kaza otomobil trafik
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