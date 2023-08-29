İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in annesi son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in 93 yaşında vefat eden annesi Suada Avdagiç son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’in annesi Suada Avdagiç dün hayatını kaybetmişti. 93 yaşında yaşamını yitiren Avdagiç için bugün Pendik 15 Temmuz Şehitler Camiinde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Törende Şekip Avdagiç taziyeleri kabul etti. Cenaze namazından ardından Avdagiç, Tavşantepe Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AKP Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. (DHA)