İzmir açıklarında 132 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Dikili, Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 132 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmeni kurtardı.
Dikili, Karaburun ve Çeşme açıklarında 112 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)