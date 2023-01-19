İzmir’de “aşı kartı sahteciliği” yaptığı iddia edilen 12 sanığa ceza

İzmir'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı enjekte etmeden sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı iddia edilen hemşire R.K'nin de olduğu 12 sanık hakkında hükmün açıklanması geriye bırakılmak üzere 2 ay 15 günden 1 yıl 8 aya kadar değişen hapis cezaları verildi.

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İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ş.D. ile avukatlar katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Ş.D. son savunmasında, mağdur olduğunu, hiçbir şekilde üzerine atılan suçlamaları gerçekleştirmediğini belirterek, beraat talep etti.

Daha sonra sanık avukatları son savunmalarını yaptı.

HÜKÜM

Yargılama sonunda hemşire R.K. hakkında, “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” ve “mala zarar verme” suçlarından toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

R.K’ye para gönderdiği öne sürülen 7 sanık, “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmaya yardım” suçundan 7 ay 15’er gün, 4 sanık da “görevi kötüye kullanmaya yardım” suçundan 2 ay 15’er gün hapis cezası aldı.

Oluşturulan WhatsApp grubunda yer aldığı halde para gönderdiği tespit edilemeyen Ş.D’nin de aralarında olduğu iki sanık beraat etti.

Verilen cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir’de 13 Ağustos 2021’de aşı yapmadığı halde sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülen hemşire R.K. tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

Bir müddet tutuklu kalan R.K. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede R.K. hakkında 13 kez “rüşvet almak”, 7 kez “bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme” ve 8 kez de “kamu malına zarar verme” suçlarından 69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, 13 sanık hakkında da “rüşvet vermek”, “bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme” ve “kamu malına zarar verme” gibi suçlardan cezalar talep edilmişti.

Yargılama sürecinde R.K, diğer sanıkların kendisine “hacamat tedavisi” için para gönderdiğini, bu kişilere aşı olmalarını da tavsiye ettiğini öne sürmüştü. (AA)