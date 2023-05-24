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İzmir’de barakada erkek cesedi bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde naylon baraka içerisinde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Necip Demir (52) isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

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İzmir’de barakada erkek cesedi bulundu

Kiraz’ın Köprübaşı Mevki Gümüşsuyu Caddesinde, bir naylon baraka içiresinden kötü koku gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine gelin polis ekipleri, erkek bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Necip Demir olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Necip Demir’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)

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