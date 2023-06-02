İzmir’de cezaevi personel aracına saldırı davasında dosyaları birleştirme talebi

Bursa'da geçen yıl cezaevi personeli aracına düzenlenen bombalı saldırının faillerinden olan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun (43), 2017 yılında İzmir'in Buca ilçesinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi personeli aracına düzenlenen bombalı saldırının sanığı olarak 7 tutuksuz sanıkla birlikte yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Bursa'daki bombalı saldırının dosyasıyla mevcut dosyanın birleştirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

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Bursa’da geçen yıl 20 Nisan’da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında kumandalı el yapımı patlayıcıyla (EYP) yapılan saldırının faillerinden ‘Emre Zafir’ kod adlı Cebrail Gündoğdu’nun, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde saklandığı tespit edildi. Saldırganın İzmir’in Bergama ilçesine, ardından Dikili, Çiğli ve en son Menemen ilçelerinde örgütün hücre evlerinde kaldığı saptandı.

Operasyonla Menemen’de yakalanan Gündoğdu’nun, Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde 10 kişinin yaralandığı cezaevi saldırı aracına düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmada, Bursa’daki patlama olayında Gündoğdu’ya yardım ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilara K., Rana İ., Tuğba E. ve Kazım Ö. tutuklanırken, Umut Ö., Doğan Ö. ve Sertif S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede MLKP üyesi Gündoğdu hakkında ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, 10’ar kez ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’, ‘Patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek’ ve ‘Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak’ suçlarından, 7 sanık hakkında ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hapis cezası istendi.

İddianame İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen davada Gündoğdu, hariç diğer tutuklu sanıklar tahliye edildi.

13 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Gündoğdu duruşmaya SEGBİS ile katılırken, bazı sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, mahkeme başkanı, Gündoğdu’nun geçen yıl Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servise düzenlenen bombalı operasyon davasında yargılandığını, her iki davayı bu davayla birleştireceklerini söyledi.

Söz alan sanık Gündoğdu, tahliyesini talep etti. Celsede söz alan tutuksuz sanık Kazım Ö. ise “Son 10 yıldır zaman zaman yurt dışında çalışıyorum. Yurt dışına çıkış yasağım olduğu için artık bunu yapamıyorum ve geçimimi sağlayamıyorum” dedi.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Cebrail Gündoğdu dosyasının birleştirilmesi için Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına karar verdi. Kazım Ö.’nün talebini ise reddeden mahkeme, duruşmayı 13 Temmuz’a erteledi. (DHA)