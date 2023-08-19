İzmir’de trafik kazası: 2 ölü
İzmir'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
İzmir’in Tire ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Fatih Erol idaresindeki 35 HAC 61 plakalı otomobil, Ödemiş ilçesinden Tire yönüne giderken Yeğenli Mahallesi girişinde şarampole yuvarlandı.
Ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü Erol ile Niyazi Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Erol ve Özsoy’un Ödemiş hayvan pazarından aldıkları keçilerle ilçeye dönerken kaza yaptıkları öne sürüldü. Otomobilin bagajındaki 2 keçinin kazada yara almadığı belirtildi.