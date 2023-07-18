Kadıköy’de bir kişinin öldüğü kazada suçu üstlenmek isteyen şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak, polise giderek aracı kullandığını belirten Mehmet Can Ç., Güzelgün'ün hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra, kazayı yapan kişinin arkadaşı Temel Ünlü olduğunu söyledi. Polat ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, otomobili kullandığı belirlenen Temel Ünlü'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Kadıköy Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikameti saat 05.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan Güzelgün ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelerek aracı kullanan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Mehmet Can Ç.’nin asıl şüpheli olmadığı belirlendi. Güzelgün’ün hayatını kaybetmesinin ardından Mehmet Can Ç.’nin aracı kullanan kişinin Temel Ünlü olduğunu söylediği öğrenildi.

“TEMEL ARACI TESLİM ALMAMI SÖYLEDİ”

Mehmet Can Ç.’nin savcılık ifadesinde, “Temel olay günü ikametime geldi. Kaza yaptığından bahsetti. Bu kazayı üstlenmemi istedi. Temel kazada yaralı ya da ölen olduğunu söylemedi. Aracı teslim almamı istedi bende olay yerine gidip aracı kullandığımı söyledim” dediği öğrenildi. Olay anında otomobil içerisinde bulunan Ceren K. ise aracı kullananın Temel Ünlü olduğunu ve olay anında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söyledi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrasında yapılan incelemede otomobil içerisinde olduğu tespit edilen Ceren K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine getirilen Ceren K. ve Mehmet Can Ç. savcılıkta ifade verdi. Ceren K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Mehmet Can Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“KAZAYI ÜSTLENMEMİ İSTEDİ”

Mehmet Can Ç. savcılıktaki ifadesinde, “Temel Ünlü benim 5 yıllık arkadaşımdır. Temel olay günü ikametime geldi. Kaza yaptığından bahsetti. Bu kazayı üstlenmemi istedi. Temel kazada yaralı ya da ölen olduğunu söylemedi. Aracı teslim almamı istedi. Bende olay yerine gidip aracı kullandığımı söyledim. Olay yerindeki polislerden kaza sonucunda bir kişinin ağır yaralı olduğunu öğrendim. Bu durumu öğrendikten sonra tüm olayı anlattım ve sürücünün Temel olduğunu söyledim. Olay günü aracı ben kullanmıyordum” dedi.

“TEMEL ARACI KULLANIRKEN AŞIRI ALKOLLÜYDÜ VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIŞTI”

Olay anında otomobilde bulunan Ceren K. savcılık ifadesinde, “Olayın telaşı ve alkollü olmam nedeniyle sürücünün Mehmet Can Ç. olduğunu söyledim. Ancak daha sonra hatamın farkına vardım. Aracı Temel Ünlü isimli şahıs kullanıyordu. Gerekli teşhis işlemini yaptım. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya çalıştım. Mehmet Can Ç. isimli şahsı tanımıyorum. Temel aracı kullanırken aşırı alkollüydü ve uyuşturucu madde kullanmıştı” ifadelerini kullandı. (DHA)