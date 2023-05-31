Abone Ol

Kağıt toplarken bacağından vurdular

Düzce'de sanayi sitesi içerisinde çöplerin toplandığı alandaki kağıtları topladığı sırada kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu Necibulluah Nazari (30), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kağıt toplarken bacağından vurdular

Olay, saat 12.15 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan çöplerin depolandığı alanda meydana geldi.

3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu Necibulluah Nazari, kağıtları ayrıştırırken kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Nazariyi bacağından tabancayla vuran şüpheli olay yerinden kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Nazari, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurduİlginizi ÇekebilirTartıştığı babasını av tüfeğiyle vurduEsnafla tartıştı, vurdu kaçtıİlginizi ÇekebilirEsnafla tartıştı, vurdu kaçtı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam