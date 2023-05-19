Kağıt yüklü kamyon park halindeki aracın üzerine devrildi
İstanbul Esenyurt'ta rampada ilerleyen kamyon, kağıt yükünün yana kayması sonucu park halindeki aracın üzerine devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Yunus Emre Caddesi’nde dün öğle saatlerinde Emre Işık, yönetimindeki kamyonun yükü rampada yana doğru kaydı. Dengesi bozulan kamyon, yol kenarında park halindeki aracın üzerine devrildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyon şoförünün kolu kırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. (DHA)