Kağıthane’de çöken balkondan kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü
İstanbul Kağıthane'de, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonu çöktü. Düşen beton parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.
İstanbul Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında cadde üzerindeki 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairenin balkonunun bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Balkondan kopan beton parçaları, park halindeki 34 RU 5378 plakalı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda otomobilde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik amacıyla olay yerine şerit çekerken, itfaiye ekibi de balkonun tamamen çökmesi ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. (DHA)