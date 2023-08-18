Abone Ol

Kaldırımda karşılaştığı arkadaşı bıçaklayıp öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde T.H. (30), tartıştığı arkadaşı Murat Soydan'ı (27) bıçaklayarak öldürdü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kaldırımda karşılaştığı arkadaşı bıçaklayıp öldürdü

İzmir, Tire’de gerçekleşen olay, saat 11.00 sıralarında Tirenin İhsaniye Mahallesi, Köşk Caddesi’nde meydana geldi. Murat Soydan ile kaldırımda yürürken karşılaştığı arkadaşı T.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. T.H. yanındaki bıçak ile Soydan’ı yaraladı. Soydan, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Murat Soydan, ambulansla kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan T.H.’yi kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Emekli polis memurunu sırtından bıçakladılarİlginizi ÇekebilirEmekli polis memurunu sırtından bıçakladılarArkadaşının temizlediği silah sonu olduİlginizi ÇekebilirArkadaşının temizlediği silah sonu oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam