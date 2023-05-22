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Kanala düşen minibüste can pazarı: 3 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 10:12 - 22 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Adana’nın Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesinde dün saat 19.30 sıralarında sulama kanalına düşen minibüsü görenler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, araçta yaptığı kontrolde, içindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Sudan çıkarılan cesetler, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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