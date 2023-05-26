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Karpuzun içine 12 kilogram uyuşturucu saklamışlar

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda karpuz içine gizlenmiş 12 kilogram morfine el konuldu.

Yayınlanma: 12:23 - 26 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Bakanlığın açıklamasına göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan kontrollerde İran’dan Türkiye’ye gelen bir araç şüpheli olarak değerlendirilip detaylı aramaya sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı fiziki aramada, çuvallardaki bazı karpuzların olağan dışı ağırlık ve görüntüye sahip olduğu tespit edildi. İncelemede, 4 karpuzun içinin boşaltılarak uyuşturucu konulduğu ve bir bütün haline getirilerek normal karpuzlarla karıştırıldığı belirlendi.

Karpuzların içinde önce bez torbalara, ardından streç filme sarılmış 12 pakette toplam 12 kilogram morfin ele geçirildi.

Operasyona ilişkin adli süreç başlatılırken, bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

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