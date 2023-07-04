Karşı yöne geçen kamyonet dehşet saçtı: Ölü yararlılar

Konya'da takip mesafesine uymayarak karşı şeride geçen kamyonet dehşet saçtı. Kazada 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Saat 11:30 sıralarında kamyonet sürücüsü Y. D. Yeni İstanbul Caddesi otogar istikametinden Beyşehir Caddesi istikametine, yakın mesafede seyrettiği önündeki araca çarpmamak için sola doğru manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç orta refüj üzerinden karşı yöne geçti.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Karşı yöne geçen kamyonet, önce bir otomobile ardından da bir başka kamyonete çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ve karşı şeride geçen kamyonette yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Diğer kamyonetteki Fidan Uz (59) ise hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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