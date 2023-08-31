Kartal’da otluk alanda yangın
Kartal'da yaklaşık 10 dönümlük otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otluk alana atılan cam şişeler dikkat çekti.
Kartal Hürriyet Mahallesi, Çapraz Sokak üzerinde bulunan yaklaşık 10 dönümlük otluk alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangının ardından otluk alana atılan çok sayıda cam şişe ve çöpler dikkat çekti. (DHA)