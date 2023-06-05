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Kastamonu’da sağanak! Yol çöktü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağış yollarda çökmelere neden oldu.

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Kastamonu’da sağanak! Yol çöktü

Yağış nedeniyle Paşalı-Karakaya grup yolunun Sırakonak köyü yakınlarındaki Fula Çayı mevkisinde yol çöktü.

Sırakonak, Yunuslar, Karacakaya, Hacıreis ve Hacıreis Sökü, köylerini ilçeye bağlayan yol ulaşıma kapandı.

“KÖYÜME BİR TÜRLÜ ULAŞAMADIM”

Köyüne gidemeyen Murat Şahin, bölgede etkili olan şiddetli yağışların yollara zarar verdiğini belirterek, “Bugün 6 köy dolaştık, köyüme bir türlü ulaşamadım. Çatalzeytin’de oğlum var, şimdi tekrar onun yanına dönüyorum, bu gece onun yanında kalacağım.” dedi. (AA)

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