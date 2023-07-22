Kavgaya müdahale eden polis yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde aile içi kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı.
Topsöğüt Mahallesi Horata Sokak’ta bir ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Ardından taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Daha sonra ikametlerine dönen aile arasında yeniden kavga çıktı.
POLİSİN TABANCASINI ALMAYA ÇALIŞTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekibi, olaya müdahale ederken, bir kişi bir polis memurunun tabancasını almaya çalıştı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun polis memurunun sağ bacağına isabet etti.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayda 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Polis tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. (AA)