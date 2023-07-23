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Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Bursa'da, kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişinin ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

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Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Bursa’da otomobiliyle 17 Temmuz’da evinden ayrılan epilepsi hastası Osman Altıkardeşler (69), bir daha geri dönmedi.

Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından AFAD, jandarma ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

CESEDİ BULUNDU

Mudanya’nın Trilye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda Altıkardeşler’in otomobilini bulan ekipler, aracın 1 kilometre uzağında da cesedine ulaştı.

Altıkardeşler’in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (AA)

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