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Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 4 Şubat'ta kaybolan 61 yaşındaki Mithat Ertürk'ün cesedi aracıyla Sakarya Nehri'nde bulundu.

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Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

Geyve Karaçay Deresi istikametinden Sakarya Nehri’ne doğru gittiği güvenlik kameraları tarafından tespit edilen Mithat Ertürk, Polis Dalgıç ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri tarafından 4 Şubat’tan bu yana aranıyordu.

NEHİRDEN ÇIKARILDI

Polis ekipleri, ilçeden geçen Karaçay Deresi’nin Sakarya Nehri’ne döküldüğü bölgede Ertürk’ün aracının izine rastladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri aracı nehirden çıkardı.

Çıkarılan aracın içinde bulunan Ertürk'ün cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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