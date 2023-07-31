Kayıp olarak aranıyordu, gölette cansız bedeni bulundu
Bingöl'de kayıp olarak aranan Hüseyin İlginin (62), gölette cansız bedenine ulaşıldı.
Merkeze bağlı Arıcılar köyünde dün sabah evinden ayrılan Hüseyin İlginin dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptığı arama çalışmalarında İlginin kişisel eşyalarını Uzunsavat Göletinin kıyısında buldu.
Suya girdiği ihtimali üzerine bölgeye, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Arama Kurtarma, SAR Arama Kurtarma ekipleri ile Bitlis ve Diyarbakır’dan dalgıçlar sevk edildi. Gölette yapılan aramada, İlginin cansız bedenine ulaşıldı.
İlgi’nin cesedi, sudan çıkarılarak otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)