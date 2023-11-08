Kayıp Ümran’ın naaşını balıkçılar buldu
Trabzon'da dün kaybolan üniversiteli Ümran A.'nın cansız bedeni bulundu. Balıkçıların ihbarıyla bölgeye giden ekipler, bulunan cenazenin 19 yaşındaki Ümran A. olduğunu belirledi.
Trabzon’da dünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.’nın (19) cansız bedeni Vakfıkebir ilçesinde denizde bulundu.
Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi Ümran A., dün akşam saatlerinde kaldığı yurda gelmedi. Ümrah A.’ya ulaşılamayınca yurt yetkilileri durumu ailesine bildirdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için arama çalışma başlatıldı ancak bir sonuç alınamadı.
Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesinde balıkçılar, öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Ümran A.’ya ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)