Kayseri’de bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçakladı
Kayseri'de S.A., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kardeşi M.A.'yı bıçakla yaraladı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında S.A. ile kardeşi M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.A., cebinden çıkardığı bıçakla kardeşi M.A.’yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)