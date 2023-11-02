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Kayseri’de bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçakladı

Kayseri'de S.A., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kardeşi M.A.'yı bıçakla yaraladı.

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Kayseri’de bir kişi, tartıştığı kardeşini bıçakladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında S.A. ile kardeşi M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.A., cebinden çıkardığı bıçakla kardeşi M.A.’yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan S.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)