Kayseri’de yıldırım çarpan iki çobandan biri yaşamını yitirdi
Sağanak yağışın etkili olduğu Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde koyun otlatan iki çobana yıldırım isabet etti. Çobanlardan biri yaşamını yitirirken biri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Pınarbaşı’na bağlı Kırsal Altıkesek Mahallesi’nde çobanlık yapan E.D. ile A.Ö’ye, koyunlarını otlatırken başlayan sağanak sırasında yıldırım isabet etti.
İhbarla bölgeye giden sağlık ekipleri, E.D’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan A.Ö. ise Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (AA)