Kaza fotoğrafına 14 kurşun

Büyükçekmece'de trafikte önündeki araca çarpan alkollü sürücü Caner Ü., kaza tutanağı için araçların fotoğraflarının çekilmesini istememesi nedeniyle çıkan tartışmada Muhammet Ağırkan'a (23) 14 el ateş etti. Kaza ve saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, mucize eseri hayatta kalan Ağırkan, "İlk olarak göbeğimden vuruldum. Birkaç el daha ateş etmeye çalıştı ama kurşunu bitmişti. Amacı beni orada öldürmekti. Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım. O adam ise hala yakalanabilmiş değil" dedi.

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Büyükçekmece Kumburgaz’da 15 Temmuz Cumartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre alkollü sürücü Caner Ü. otomobille Muhammed Ağırkan ve arkadaşlarının içinde olduğu araca arkadan çarptı. Yaralanmanın olmadığı kazada Ağırkan ve arkadaşları sigorta için araçların fotoğraflarını çekerek tutanak tutulmasını istedi. Buna karşı çıkan Caner Ü ile karşı taraf arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından tehditlerde bulunan Caner Ü., Muhammed Ağırkan’a yumruk attı. Ağırkan ve arkadaşlarının da dahil olduğu kavga sırasında Caner Ü. aracına giderek silahını aldı ve Ağırkan’a doğru 14 el ateş etti. Olay yerinden kaçan saldırgan, 35 gündür aranıyor.

“BİR KURŞUN HALA KALÇAMDA”

İsabet eden dört kurşunla yaralanan Muhammed Ağırkan, “Aramızda yaklaşık 1 metre varken göbeğimden bir kurşun yedim. Yere düştükten sonra bana daha da yaklaşıp göğüs bölgeme ateş etti. Ancak kolum göğsüme bitişikti ve koluma isabet etti. 2 kurşun da bacağıma sıktı. Daha sonra şarjörün bitme sesini duydum. Birkaç el daha ateş etmeye çalıştı ama kurşunu bitmişti. Daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Amacı beni orada öldürmekti. 2 defa ameliyat oldum. Bağırsağımın 12 santimini aldılar. Midemde de delik vardı, onu diktiler. Göbeğimden girip kalçamda kalan kurşun bağırsaklarımı parçalamış. Şu an kurşun hala kalçamda, çıkaramadılar. 3 gün yoğun bakımda yattım. Bacağımdaki atar damar da parçalanmış, önce doktorlar bacağımın yüzde 90 ihtimalle kesileceğini söylemişler. Son anda yapay damar taktılar. Yürümemi de bu damar sağlıyor. Toplamda vücudumda, dizimden göğsüme kadar 72 dikiş var. Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım. Kullanmadığımda kanım pıhtılaşacak ve bacağımı kullanamayacağım. Sıkılan ilk 10 kurşunun bana isabet etmemesinin sebebi şahsın alkol yada madde etkisi altında olmasındandı. Bu şahsın en yakın zamanda yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyorum” dedi.

“MUHAMMET ŞANS ESERİ HAYATTA AMA O ADAM HALA YAKALANAMADI”

Anne Nermin Ağırkan ise, “Hastaneye gittiğimde Muhammet delik deşikti. Bir anne için çok zor. Sanki ben ölmüştüm ve cesedim yeryüzünde öylece geziyordu. Bir değil, iki değil, üç değil tam 14 kurşun sıkmış, bu da bir annenin evladı. Şüpheli daha yakalanmadı. Ailesi de onu korumaya devam ediyor ama ben adalete güveniyorum. Muhammed’e 4 kurşun yerine o kurşunların hepsi de isabet edebilirdi. Hayatta olmama ihtimali çok fazlaydı. Ya da benim daha 23 yaşında olan çocuğumun ayağı kesilseydi. Bunun hesabını kim verecekti. Muhammet şans eseri, Rabbimin onu bize bağışlamasıyla şu an hayatta” diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Kaza ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Caner Ü.’nün kullandığı otomobille Muhammed Ağırkan olduğu araca arkadan çarpması, ardından iki taraf arasında yaşanan arbede ve Caner Ü.’nün otomobilinden silah alarak geldiği anlar yer alıyor. Caner Ü.’nün Muhammed Ağırkan’a ateş etmesi ve sonrasında kaçtığı anlar da görüntülere yansıyor. (DHA)