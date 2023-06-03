Kemal Kınacı yaşamını yitirdi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi Kemal Kınacı yaşamını yitirdi. Kınacı’nın 6 Haziran Salı günü Teşvikiye Camisi’nde öğlende kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi 90 yaşındaki Kemal Kınacı, bugün hayatını kaybetti.
TGC tarafından, “Kemal Kınacı'yı kaybettik. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz. Kemal Kınacı'nın cenazesi 6 Haziran 2023 Salı günü Teşvikiye Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek” açıklaması yapıldı.
KEMAL KINACI KİMDİR?
Kemal Kınacı, 1933 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Enstitüsü'nde mezun oldu. Mesleğe 1955 yılında İstanbul Ekspres'te başladı. Hürriyet, Milliyet, Günaydın, Star gazetelerinde genel müdür olarak görev yaptı. Evli olan Kınacı'nın üç çocuğu, beş torunu bulunuyor.