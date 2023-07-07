Abone Ol

Kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuşlar

Adana'da evlerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuşlar

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, odalara kurulan iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen merkez Çukurova, Sarıçam ve Seyhan ilçelerindeki 4 adrese baskın yaptı.

Adreslerde, 1 kilo 55 gram esrar, 236 gram sentetik uyuşturucu, 30 kök Hint keneviri, 2 gram Hint keneviri tohumu, ruhsatsız tabanca ve bu silahla ait 19 mermi ile iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Ev sahibi 4 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

İzmir'de seralara baskında 201 kök Hint keneviri ele geçirildiİlginizi Çekebilirİzmir'de seralara baskında 201 kök Hint keneviri ele geçirildiEsrar üretip adeta ormana dönüştürmüşlerİlginizi ÇekebilirEsrar üretip adeta ormana dönüştürmüşler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam