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Keşan’ın 45 günlük suyu kaldı

Edirne'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi 4 milyon metreküpe geriledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 45 gün içinde ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Keşan’ın 45 günlük suyu kaldı

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan’a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe kadar düştü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, su seviyesinin alarm verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

* Kadıköy Barajı’nda şu anda yaklaşık 4 milyon metreküp su kaldı. Ölü hacim ve buharlaşma kaybını düştüğümüzde, bu oran yaklaşık 45 günlük suyumuz kaldığı anlamına geliyor.

* Çok yakında barajdan su almak için kullandığımız bacalarımız, su seviyesinin düşmesiyle iş göremez hale gelecek ve platform kurup, pompa yoluyla su almaya başlayacağız. Bu da çok verimli olmayacak.

* Böyle giderse 45 gün içinde Keşan, susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir.

‘BİR DAMLA SUYA BİLE MUHTAÇ KALABİLİRİZ’

* Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve kurak bir sezon geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sıcaklıklar karşısında serinlemek için yolları suladıklarını görüyoruz.

* Yerleri ıslatmak için kullanılan su 5 dakika içinde buharlaşıp gidiyor, sonra yeniden yıkanıyor. Bu da su israfına yol açıyor. Bunu yapmamamız gerekiyor. Suyu dikkatli kullanmamız, dişimizi fırçalarken, banyo yaparken, tıraş olurken dikkati olmamız gerekiyor.

* Unutmayalım ki; bilinçsiz kullanım nedeniyle yalnızca 45 gün sonra Keşan’a su veremeyebilir, hatta gelecekte bir damla suya bile muhtaç kalabiliriz.

(DHA)

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