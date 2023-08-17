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Kestiği ağacın altında can verdi

Sakarya'da, inşaat alanında zemine elektrik kablosu döşemek için yapılan kazıda, top mermisi kovanı bulundu. İncelemede, top mermisinin daha önce askeri alan olan bölgede deneme atışları sırasında ateşlendiği ortaya çıktı.

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Kestiği ağacın altında can verdi

Bartın’ın Bozköy köyü mevkisinde ağaç kesimi yapan Yaşar Işık (43), devrilen ağacın altında kaldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Işık’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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